ＤｅＮＡ・橋本達弥投手（２５）が２１日、入江大生投手（２７）とともに、横浜市の学習塾で行われた特別授業に講師役で参加した。兵庫県下有数の進学校・長田高出身の右腕は、受験生を含む小中校生とその保護者らに文武両道の経験を伝えた。右腕は「朝５時に起きて始発に乗り、グラウンドで朝練をして、終わったら授業の予習。授業が終わったら練習して、その後に塾に行って、深夜まで勉強。４時間睡眠でした」と高校時代を述