戸崎圭太（45）が中山7Rをジッピーチューンで制し、JRA通算1700勝を達成した。史上17人目、現役8人目。戸崎は「ここまで勝てるとは思っていませんでしたが、本当にいい馬に乗せていただいて、ファンの応援もありながら、ここまでコツコツと積み重ねてこられたのは凄く良かったなと思っています。（今後の抱負について）一つ一つ大事に丁寧に乗っていきながら、ケガなく乗り続けて、勝ち星を積み重ねていけたら」と決意を新たに