12月22日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道325・・・阿蘇郡南阿蘇村一関（携帯電話・シートベルト）国道445・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反）国道324・・・天草市志柿町（スピード違反）  ＜午後＞国道389・・・荒尾市牛水（スピード違反）国道266・・・天草市河浦町路木（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、