東京六大学野球リーグの明大が２１日、東京都府中市で年内の活動を終え、来秋ドラフト上位候補の榊原七斗外野手（３年・報徳学園）が、明大から４年連続となるドラフト１位でプロ入りすることを目標に掲げた。「１位で行くことに意味がある。大口をたたいてますけど、口に出さないと、かなえられない」酸いも甘いも味わったからこそ、一層の自覚が芽生えた。今夏は大学日本代表に選ばれ日米選手権３連覇に貢献。今秋リーグ戦