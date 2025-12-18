阪神10R・ベテルギウスS8番は、人気の伏兵ルシュヴァルドール（牡4＝矢作、父リアルスティール）が好位から抜け出して押し切った。昇級戦の前走は14着に敗れたが、素質の高さを改めて証明。坂井は「具合がいいのは分かってました。馬場（重馬場）を心配しましたが、状態の良さでカバーしてくれた」と感心する。矢作厩舎の底力、層の厚さを見せつけた。