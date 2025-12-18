女優の奥菜恵（46）が21日、都内で心理カウンセラー中島輝氏の「愛をつくる技術」の出版記念トークイベントにゲスト参加した。中学生でデビューし、10代の頃は精神的に苦しんだことを告白。「自分自身が何者なのか分からなくなるくらい、感情を押し殺して生きていた」と苦しかった時代があったことを明かした。そこから人との距離感を大事にするようになり「こういったことを積み重ねて、繰り返して、今がある」と前を向いた。