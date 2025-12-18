中山11R・ディセンバーSは、6カ月半ぶりの実戦だったドラゴンブースト（牡3＝藤野、父スクリーンヒーロー）が逃げ切り勝ち。今年の京成杯2着馬がオープン初勝利を挙げた。丹内は「スタートが決まって迷いなく行った。うまくいってくれたし、こういう馬場は上手ですね」とレースを回顧。藤野師は「最後までよく踏ん張ってくれた。全てがうまいこといった」と笑顔だった。