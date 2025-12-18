LINEヤフー株式会社の川邊健太郎・代表取締役会長が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で第21代王者に輝いたお笑いコンビ、たくろうを祝福した。たくろうは、エバース、ドンデコルテとともに最終決戦に進出。最終決戦のネタでは、きむらバンドが米国ビバリーヒルズに憧れる人を演じ、映画の吹き替え版のようなトークを展開。赤木裕がしぶしぶ吹き替え風のトークで付き合うネ