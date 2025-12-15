Ｆ１を統括する国際自動車連盟（ＦＩＡ）が、来季からスチュワード（裁定委員）の権限拡大となる規則改訂を承認して物議を醸している。英メディア「モーターサイクルスポーツ」は「２０２６年からＦ１はスポーツガバナンスの新たな時代を迎える。ＦＩＡは、国際スポーツ競技規則（ＩＳＣ）の改訂を承認した。この改訂により、レーススチュワードの権限が拡大され、インシデントや紛争に関する意思決定をより迅速かつ効果的に行