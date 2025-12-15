虎の黄金ルーキーに愛あるゲキだ。今秋のドラフト会議で３球団競合の末、阪神に１位で入団した立石正広内野手（２２＝創価大）に恩師から辛口エールが送られた。大学２年の春に３冠王、４年春には２冠とＭＶＰに輝いた立石は?世代ナンバーワン・スラッガー?と称され、プロ１年目の目標には「２桁本塁打」を掲げている。即戦力として期待される逸材を４年間見守ってきた同大の佐藤康弘監督（５８）は「とにかく一生懸命な子でし