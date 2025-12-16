巨人・田中将大投手（３７）が２１日にジャイアンツ球場を訪れ、自主練習を行った。練習後には取材に応じ、新天地で過ごす上での自身の考えを明かした。巨人は今オフ、日本ハムから松浦慶斗投手、松本剛外野手、北浦竜次投手、ソフトバンクから板東湧梧投手、川原田純平内野手らと契約を結んだ。かつて対戦していた選手が同じチームになる状況について田中将は「メジャーリーグは移籍がすごい（多い）です。夏場でチームがガラ