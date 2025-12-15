【モデルプレス＝2025/12/22】プロフィギュアスケーターの荒川静香と嵐の櫻井翔が、日本テレビ系ミラノ・コルティナオリンピックのメインキャスターに就任した。【写真】日テレ五輪、開会式・カーリング女子ほか中継種目日時一覧◆荒川静香＆櫻井翔、日テレ系五輪メインキャスターにイタリアのミラノ、コルティナダンペッツォなど複数エリアで開催される冬季スポーツの祭典、第25回冬季オリンピック競技大会の開幕まであと50日。同