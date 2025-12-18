巨人・石塚裕惺内野手（１９）ら４選手が２１日、約１か月半参加したオーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ）での“武者修行”を終え帰国した。言語や長距離の移動、ダブルヘッダーなど慣れない環境の中で奮闘し、３本塁打、１６打点はともにチームトップタイ（２０日時点）。フィリーズ３Ａのベンチコーチも務めるアダムソン監督から「めちゃくちゃいい野球脳を持っている」「（将来的にメジャーで）プレーできる可能性はある