ホワイトソックスが２１日（日本時間２２日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）との２年契約を発表した。総額３４００万ドル（約５４億円）で２年後にフリーエージェントとなる権利も得た。背番号はヤクルト時代の「５５」ではなく「５」を着用することも発表された。ホワイトソックスは１９３１年から背番号を着けるようになったが、その第１号は野球殿堂入りを