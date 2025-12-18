これぞロケットスタート！阪神6R・新馬戦（芝1200メートル）は、ゲートが開くと同時に目の覚めるような逃げを放ったワイドシュテルケ（牡＝藤岡、父タワーオブロンドン）が道中でセーフティーリードを保ち、迫られることなく振り切った。藤岡は「調教通り。スタートが早く最後も仕掛けただけ。課題らしい課題もない」と賛辞の言葉を並べた。