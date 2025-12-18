中山6R・新馬戦（ダート1200メートル）は、2番人気ファンシーズ（牝＝尾形、父ルヴァンスレーヴ）が初陣Vを飾った。道中はインの好位。直線は馬群の間を縫って伸び、先に抜け出したサノノキャニオンを悠々かわした。丹内は「馬混みは大丈夫だった。砂をかぶってもひるまなかった。競馬が上手ですね」とパートナーを称賛した。