【競走除外】▽8R…ビリングス（発馬機内で転倒し、四肢挫創を発症）【競走中止】▽4R…ブラックバラード（2周目5号障害着地時に転倒）▽6R…キャラメルプリン（直線＝異常歩様）【騎手変更】▽舟山（病気のため）→1R今村、3R長浜、6R水沼、12R杉原【戒告】▽5R…石川（2角内斜行）