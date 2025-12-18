【競走除外】▽4R…スイートポメロ（馬場入場後に暴走し、疲労が著しいため）【過怠金】▽2R…西塚10万円（ムチの使用法）▽3R…高杉1万円（直線内斜行）▽9R…古川奈1万円（決勝線手前外斜行）▽11R…柴田善1万円（直線外斜行）【戒告】▽8R…国分恭（ムチの使用法）