阪神・西純とともに広島県呉市で野球イベントに参加した広島・羽月は、子供から質問攻めにあい、「僕らでも選手に聞きたいことが山ほどあるが、それを子供たちに向けてできて良かった」と笑みを浮かべた。来年1月5日〜22日に鹿児島県種子島でソフトバンク・周東と2年ぶりに合同自主トレを行うことを明かし、「試合に出続けて（コンディションを）どうしているのか、体のケアとか含めて全部聞きたい」。今季はチームトップの17