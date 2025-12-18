嵐の櫻井翔（４３）が、来年２月に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪の、日本テレビ系番組のスペシャルキャスターに就任することが２１日、分かった。メインキャスターは２００６年トリノ五輪金メダリストでプロフィギュアスケーターの荒川静香さん（４３）が務める。２人は１０年のバンクーバー五輪から同局系の冬季五輪キャスターを務めておりタッグを組むのは５大会連続となる。櫻井自身は０８年北京五輪から夏冬１０大