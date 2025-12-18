中日・金丸が、プロ初安打へ「自然と出たらいいなと思います」と意欲を示した。1年目の今季は23打数無安打。27年からセ・リーグにもDH制が導入されるため、事実上、来季がラストチャンスとなる。“本業”では今季2勝6敗、防御率2・61。15試合で12度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録した。「投球をおろそかにしないようにして、そっち（打撃）も貢献できたら」と力を込めた。