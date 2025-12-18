今秋から野手へ転向した阪神の西純矢外野手（２４）が２１日、来年１月に同学年の楽天・黒川史陽内野手と自主トレを行うと明かした。黒川とは中学時代から家族ぐるみで交流があり、元メジャーリーガーの野茂英雄氏が率いる中学硬式野球の日本代表「ＮＯＭＯジャパン」でも共に戦った仲。「本当に仲のいい選手なので、なれ合いにならずにしっかり練習できる」と“野球漬け”の日々を思い描いた。１０月に野手転向の記事を読んだ