韓国のコメンテーターの発言が物議を醸しているようだ。韓国メディア『Xports News』によれば、英国人と韓国人のハーフで、韓国のテレビやラジオで活躍しているピーター・ヴィント氏が動画チャンネルで、北中米ワールドカップに言及。「韓国代表はベスト32にも進めないかもしれない」と発言したという。韓国代表は、共催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者