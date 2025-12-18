嵐の櫻井翔（43）が来年2月に開幕するミラノ・コルティナ五輪で、日本テレビのスペシャルキャスターに就任した。夏季と冬季合わせて10大会連続で五輪の“顔”となる。NHKで担当した東京五輪の「五輪・パラリンピック放送スペシャルナビゲーター」を除けば、2008年の北京大会から日テレの五輪中継を長く盛り上げてきた。今大会も「冬季五輪ならではの雪の結晶のような、奇麗な瞬間、美しい瞬間がたくさんあると思うので、そんな