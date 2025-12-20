12月21日、ヴィッセル神戸のMF山内翔が公式SNSを更新し、モデルでインフルエンサーの宮粼葉苗さんと結婚したことを報告した。タキシード姿の山内がウェディングドレス姿の葉苗さんと仲睦まじく寄り添う４枚の写真を掲載。筑波大卒でプロ２年目の23歳は、「この度、山内翔はかねてよりお付き合いさせていただいております宮粼葉苗さんと結婚いたしました」と書き出し、「どんな時も前向きで明るい彼女といられる時