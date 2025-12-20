【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が、イタリアのミラノ、コルティナダンペッツォなど複数エリアで開催される冬季スポーツの祭典、第25回冬季オリンピック競技大会の、日本テレビ系『ミラノ・コルティナ2026冬季五輪』のスペシャルキャスターに決定したことが発表された。 ■荒川静香×櫻井翔のタッグは5大会連続でキャスターを担当！ メインキャスターは、2006年トリノ五輪でフィギュア