阪神・及川が、来季のゴールデングラブ賞獲得を視野に入れた。今季も同僚の村上が受賞したように、72年の同賞制定以来54年間、両リーグでリリーフ投手の受賞は11年の浅尾拓也（中日）のみで、この高いハードルに挑む。「長い歴史で1回だけ？無理やん、そんなん」と最初は苦笑いしたが、本音は違う。「今年はあるかなと思ったんです。2票入ったんでしょ、確か。それはうれしかったです」と、まんざらでもない様子で話した。同