湯浅が、多くの他のアスリートも導入している「クロスフィット」トレーニングに、今オフから取り組んでいることを明かした。「重りを持った上でしっかり体を操作しながら心拍数も上げて。（クロスフィットは）初めてです」「クロスフィット」は走る、跳ぶなど日常生活の動きをベースに全身の筋力、体幹、心肺機能をバランス良く鍛えられるトレーニングで、湯浅は今月から着手している。「面白そうだな、というのがきっかけ