今秋の東京都大会を制し、来春選抜の出場が確実視されている帝京が21日、千葉県御宿町での冬合宿をスタートさせた。雨の影響で午前中に都内の同校で練習を行った後、午後3時すぎに宿舎入り。悪天候ながら、宿舎前の砂浜を使ったダッシュやほふく前進などに取り組み、三塁手の池田大和主将（2年）は「雨でもできることをやり抜くのが帝京魂」と汗を拭った。春、夏合わせて3度の甲子園優勝を誇る名門は選抜出場なら11年夏以来15