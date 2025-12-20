中国南西部に位置する四川省の水力発電設備規模が12月19日、1億キロワットを突破しました。20日には金沙江に建設された世界第2位の水力発電所である白鶴灘水力発電所が安定稼働に移行してから3周年を迎えます。2022年12月に全ユニットが稼働して以来、白鶴灘水力発電所の累計発電量は既に2000億キロワット時を超えており、これは標準炭換算で6000万トン以上の節約に相当し、二酸化炭素排出量を1億6000万トン以上削減したことになり