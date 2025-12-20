東都大学野球リーグの中大は21日、都内のグラウンドで年内最後の練習を行った。西武ドラフト2位の岩城、楽天3位の繁永、巨人4位の皆川と3選手がプロ入りするが、リーグ戦では春、秋ともに4位。主将に就任した外野手の安田は「頼もしい4年生が抜けて不安もある。結束力を高めないと優勝は見えてこない」と来季は総合力で勝負する。個人としてはプロ入りを目標に設定したが「個人よりもどうしたら勝てるかが大事」と話した。