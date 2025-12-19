スポニチスポニチアネックス

フィギュアスケート坂本花織、5人目となる5連覇 伊藤みどり以来5人目

ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 21日のフィギュア全日本選手権で、坂本花織がSP、フリー、合計点を出した
  • 伊藤みどり以来、女子では史上5人目となる5連覇を達成
  • 3大会連続となる2020年2月のミラノ・コルティナ五輪出場権を獲得した
記事を読む

おすすめ記事

  • メダルを獲得した（左から）島田麻央、坂本花織、千葉百音（カメラ・宮崎　亮太）
    【全日本フィギュア】坂本花織、五輪一発内定！伊藤みどり以来の５連覇…女子史上初の３大会連続五輪切符手にいざミラノへ　 2025年12月21日 20時49分
  • 表彰式で涙を流す坂本。全日本５連覇を達成し３度目の五輪出場を決めた（手前は３位の千葉、奥は２位の島田＝カメラ・宮崎　亮太）
    【全日本フィギュア】坂本花織、国内ラストダンスを見守った盟友　「人生、虹色」３度目五輪 2025年12月22日 5時0分
  • 　演技を終え喜ぶ樋口新葉
    樋口新葉がガッツポーズ！「悔いなく終わりたいという気持ちだけで滑っていた」ラスト全日本で会心ＳＰ　右足甲の痛み乗り越えてこん身演技　フリーへ「出し切りたい」 2025年12月19日 21時16分
  • ハイフライフローでデスペラードを仕留めた棚橋
    【新日本】棚橋弘至　デスペラードとのファイナルロードで勝利「本当にエールをもらったね」 2025年12月21日 21時15分
  • 女子フリーの演技を終えて笑顔を見せる坂本花織選手（２１日、東京都渋谷区で）＝武藤要撮影
    坂本花織が３大会連続の五輪へ、５年連続６度目の全日本優勝…ジュニアの島田麻央２位 2025年12月21日 21時12分

