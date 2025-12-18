「米国第一」を掲げて実利を優先するトランプ政権と、経済と軍事の両面で威嚇を強める中国の習近平政権。大国の身勝手な振る舞いで、世界は危うさを増している。読売新聞読者が選ぶ今年の「海外１０大ニュース」で、米国で第２次トランプ政権が発足したことが１位となった。トランプ大統領は、米国が戦後主導してきた、法の支配や自由貿易に基づく国際秩序を自ら損なおうとしている。貿易赤字解消を目指し、同盟国を含むほぼ