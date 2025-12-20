首都圏は、世界でも有数の人口密集地域だ。巨大地震が起きれば社会や経済の大きな混乱は避けられない。首都機能を維持するためには、防災対策の強化が不可欠だ。政府の中央防災会議は、首都直下地震の被害想定を約１０年ぶりに見直した。都心は震度６以上の揺れに見舞われ、１万８０００人の死者が出るほか、建物の全壊・焼失は４０万棟に上ると予想した。死者数は、２万３０００人とされた前回想定から減少した。古い家屋か