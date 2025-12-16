≪新旧選手会長がワイキキ会議≫11月28日に阪神の新選手会長就任が発表された村上頌樹投手（27）と、昨季まで2年間、同職を務めた中野拓夢内野手（29）が20日（日本時間21日）、優勝旅行先の米ハワイ州ホノルルで“ワイキキ会議”に臨んだ。中野が20年ドラフトで同期入団の右腕を要職に選んだ理由や、村上が苦手なこと、2人が思い描く連覇への“快調”な道筋など、ビーチをバックにとことん語り合った。村上と中野は「こんなに