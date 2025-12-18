国土交通省は、来夏に行われる同省発注の土木工事の入札で、科学技術を活用した猛暑対策を提案する建設業者を優遇する仕組みを試行的に導入する。猛暑が深刻となる中、熱中症予防に向けた創意工夫を建設業界全体に促すのが狙いで、再来年からの本格導入を目指している。同省の入札は主に、技術力や施工実績、価格などを点数化した「総合評価落札方式」で行われ、合計点が最も高い業者が落札する。関係者によると、来夏にかか