今オフ野手に転向した阪神・西純が、同学年の楽天・黒川と自主トレを行うことを明かした。「野手に転向したタイミングで“自主トレやろうぜ”みたいな感じで（連絡がきた）」中学3年時、野茂英雄氏が総監督を務め、全国の中学生の硬式野球でプレーする選手から選抜される「NOMOジャパン」で出会ったのをきっかけに、親交を深めてきた2人。今季1軍で83試合に出場して打率.299（301打数90安打）をマークした黒川の広角へ打ち分