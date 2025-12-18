公立中学校の部活動改革を全国で加速させるため、スポーツ庁と文化庁は２０２６年度、全市区町村を対象とする補助金制度を創設する方針を固めた。スポーツ団体や文化芸術団体などが運営する地域クラブの活動資金の一部に充てることで、部活動に代わる練習環境を充実させ、生徒側が地域クラブに支払う参加費の負担軽減につなげる。部活動改革は、少子化対策や教員の働き方改革として、両庁が２３年度に本格化させ、主に休日の部