巨人が来季の新外国人として前ロイヤルズ傘下3Aのボビー・ダルベック内野手（30）を獲得することが21日、分かった。三塁を主に一塁も守れ、レッドソックス時代の21年にはメジャーで自己最多25本塁打を放った右の長距離砲だ。今オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している岡本和真内野手（29）の穴を埋める存在として期待がかかる。ダルベックは16年ドラフト4巡目でレッドソックス入りし、20年8月下旬にメ