巨人が米大リーグ通算４７本塁打の右打者、ボビー・ダルベック内野手（３０）と来季の契約で合意したことが２１日、分かった。近く発表される。２０２０年にレッドソックスでデビューし、２１年に打率２割４分、２５本塁打、７８打点。２２年も１２本塁打を放ち、２年連続２桁本塁打を記録した。今季はホワイトソックスで出場７試合だった。主に一、三塁を守り、メジャー通算３３８試合で打率２割２分２厘、１４３打点の成績を