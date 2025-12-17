東京六大学野球の明大は都内の宿舎でミーティングを開き、年内最後の活動を終えた。副将を務める榊原は「春に優勝決定戦で（早大に）負けて、秋はリーグ優勝できたが、日本一を獲る難しさを知った。良くも悪くもいい経験ができた」と振り返った。今秋リーグ戦はベストナインを獲得し、5季ぶりの優勝に貢献。左打ちの強打の外野手として来秋ドラフト候補に挙がり「何事も一番にこだわっていきたい。（ドラフトを）見据えての