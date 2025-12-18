政府は、介護保険サービスを行う事業者に支払う「介護報酬」を２・０３％、障害者向けのサービスを行う事業者への「障害福祉サービス等報酬」を１・８４％、それぞれ２０２６年度の臨時改定で引き上げる方針を固めた。介護職員らの賃上げを進めるため、前回を上回る引き上げ幅を前倒しで実現する。両報酬は原則３年に１度改定される。次回は２７年度の予定だったが、長引く物価高や他業種の賃金上昇を踏まえ、職員の処遇改善に