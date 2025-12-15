災害時に孤立する可能性のある集落が、全国で２万か所を超えることが読売新聞のまとめでわかった。昨年１月に発生した能登半島地震では孤立集落が生じた４９地区のうち、６割の地区で想定されていなかったことも教訓に、各自治体は食料品の備蓄や啓発といった対策を急ぐ。内閣府によると、集落の孤立とは、地震や豪雨による土砂災害、液状化、津波などの影響で外部から車両で到達できなくなる状態を言う。国による孤立可能性