◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）夢切符を手中に収めた中井は演技後、苦笑いを浮かべた。冒頭のトリプルアクセルは回転が抜け、2回転となった。それでも、その後は挽回。全てのジャンプを着氷し、スピン、ステップも最高難度のレベル4でそろえた。「今までで一番緊張した。アクセルは失敗したけど、その後は切り替えて演技をまとめられたのは成長」と振り返った。振り返れ