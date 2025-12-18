嵐の櫻井翔（43）が日本テレビ系の26年ミラノ・コルティナ冬季五輪スペシャルキャスターを務めることが21日、分かった。夏・冬通じ10度目のキャスター就任。メインキャスターで06年トリノ五輪女子フィギュアスケート金メダルの荒川静香さんと冬季五輪5大会連続タッグで熱戦を届ける。櫻井は荒川について「本当に心強く、またタッグを組めるのがとてもうれしい」と喜び「（選手の）五輪への思いや歴史の部分を多くお伝えして、ご覧