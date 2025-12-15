冬もいよいよ本番となり、おしゃれなだけでなく防寒性の高い着こなしも意識したいところ。今回は、【ユニクロ】から今年も登場した裏面ボア素材のスウェットパンツをピックアップ。しっかり暖かいのに細身のシルエットで、カジュアルすぎないところがミドル世代に嬉しいポイントです。インフルエンサーの着こなし例とともに紹介するので、ぜひ真冬のおしゃれの参考にしてください。 暖かさとすっきり見えを両立する裏ボアス