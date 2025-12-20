全国高校駅伝全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。女子は長野東が1時間6分30秒で連覇。男子は学法石川（福島）が2時間0分36秒で初優勝した。NHKの中継では、先導した白バイにつけられたメッセージが映り込み、「気になって白バイばっかり見てしまう」と視聴者の視線を奪った。インパクト十分だった。選手を先導した白バイ。車体の前面部分に「電話で逮捕はサギどす！」と京都弁の啓発メッセー