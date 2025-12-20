福岡市西区で21日、警察官の前でスピードを出して走る車を運転していた男が、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。福岡市西区拾六町で21日午後11時15分ごろ、警ら中の警察官がスピードを出して走る乗用車を発見し停止を求めました。車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の3倍近いアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは現場近くに