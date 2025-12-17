巨人が新外国人として前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）を獲得することが２１日、分かった。レッドソックス時代に５試合連発やシーズン２５本塁打を記録するなどメジャー通算４７本塁打の右の強打者で、主に一、三塁を守る。主砲の岡本和真内野手（２９）がポスティングでメジャーに挑戦し、攻撃力が課題に挙がる中で「ポスト岡本」として大きな補強になる。破壊力満点の新助っ人が巨人に加わる。