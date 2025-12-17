ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時紹介している。第３回は中日のドラフト６位・花田旭外野手（２２）＝東洋大＝に注目した。大阪・東大阪市出身で、少年時代は京セラＤに通っていた長距離砲。李大浩（イ・デホ）氏（４３）らのアーチに魅了され、ホームラン打者への道を志した。高い身体能力を武器に、目標は３割・３０本塁打・３０盗塁の「トリプルスリー」だ。バランスの取れた１８７セン